شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر من منتخب أوغندا بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى من المنتخب الاوغندى الأول بثلاثة اهداف مقابل هدف فى إطار استعدادات الدراويش لمباريات الدورى العام واستعدادات منتخب أوغندا لمواجهة منتخب تنزانيا على ستاد هيئة قناة السويس ضمن تصفيات بطولة كاس الأمم الافريقية .

وخاض فريق الإسماعيلى الشوط الأول بتشكيل مكون من :-

محمد كوكو ومحمد نصر وعبدالله حسنى ومحمد بيومى ومصطفى فارس ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع واحمد مدبولى وعمر الساعى وعمر الوحش وياو انور

وفى الشوط الثانى اجرى الجهاز الفنى للاسماعيلى بعض التغييرات ولعب كل من :

محمد كوكو ومحمد بيومى وعبدالله حسنى ومحمد نصر واحمد عبد الوهاب ومحمد مخلوف وسيرجى اكا وعمر الساعى ومروان حمدى ومحمود شبراوى وياو انور

واحرز الاهداف :-

اللاعب بايو فى الدقيقه 18 .

وتعادل للاسماعيلى محمد عبد السميع فى الدقيقه 20 .

وأضاف الهدف الثانى باسانجوا من ركلة جزاء فى الدقيقه 77 .

وأضاف روجيرس ماتو الهدف الثالث فى الدقيقه 81 .