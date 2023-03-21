شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: فيفا يلزم التعاون السعودى بسداد 400 ألف دولار للزمالك مستحقات مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت قبول شكوى نادي الزمالك ضد التعاون السعودي فيما يخص المبلغ المستحق للقلعة البيضاء من قيمة انتقال مصطفى فتحي.

وأضاف المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن لجنة فض المنازعات ألزمت نادي التعاون بسداد 200 ألف دولار لنادي الزمالك بالإضافة إلى فائدة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد.

كما ألزمته اللجنة بسداد مبلغ 200 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5٪ اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد.

وكان الزمالك تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التعاون السعودي بسبب عدم سداد الأخير لباقي المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي السعودي.