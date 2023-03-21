الامارات | أغرب قرار تحكيمي في تاريخ كرة القدم.. «مصري»!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب حكم مصري بإثارة الجدل في الساحة الكروية بعدما ألغى هدفاً مستعيناً بهاتف محمول على الرغم من عدم توفر تقنية الفيديو «الفار» خلال مباراة فريق منتخب السويس والنصر في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم.

واتخذت لجنة الحكام بالاتحاد المصري برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا قراراً بإيقاف الحكم لأجل غير مسمى، موضحة على حساب اتحاد الكرة في «فيسبوك» اليوم الثلاثاء: «تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعانة حكم المباراة محمد فاروق بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة».

بدأت القصة عندما اعترض منتخب السويس على هدف للنصر بداعي وجود لمسة يد خلال الهجمة مما دفع الحكم للتشكيك في قرار احتسابه للهدف فلجأ إلى هاتف محمول التقط فيديو للحالة خارج الملعب، وهو ما أثار حفيظة النصر الذي اعتبر نفسه متضرراً من التصرف الغريب للحكم في ظل عدم توفر «الفار» خصوصاً أن الحكم عاد عن قراره وألغى الهدف وسط حالة ذهول من الحضور.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق منتخب السويس 3-1 وسط غضب واعتراضات من لاعبي ومسؤولي النصر.