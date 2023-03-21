شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وأقيم مران اليوم بدون تواجد اللاعبين الدوليين سواء المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول وهم محمد صبحي وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح، بجانب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري المتواجد مع منتخب تونس.

وشهدت التدريبات انتظام جميع اللاعبين، ومن بينهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد، وذلك عقب تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب.

وأقيمت التدريبات تحت قيادة أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب الحراس، تحت إشراف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .