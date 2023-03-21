شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد موعد مباراة الأهلى والهلال فى ختام مجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأول من شهر أبريل المقبل، موعدا لمباراة الأهلي وضيفه الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى نبأ سارا بعد انتعاش حظوظ الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسابق مسئولو الأهلى الزمن للترتيب لهذه المباراة المصيرية وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

وأرسلت إدارة النادى الأهلى خطاباً لمسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لطلب خوض مباراة الهلال السودانى على أرضية الملعب، والتى تقام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يسعى الأهلي لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يتحفظ على اللعب مجددا بملعب السلام.

وأرسل النادي الأهلى خطابًا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ويأتى طلب الأهلى من الكاف لمنح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد نهاية مهمتهم مع منتخب مصر في 28 مارس الجارى بمواجهة مالاوى.

يذكر أن الهلال حدد 28 مارس الجاري موعداً لسفر ﺑﻌﺜﺔ الفريق إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في الأول من أبريل المقبل.