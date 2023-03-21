شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على الأسمنت بثنائية فى مجموعة الصعيد ويتساوى مع لافيينا بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 50 نقطة ليرتقى لوصافة مجموعة الصعيد بالتساوى مع لافيينا المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقى أسمنت أسيوط عند النقطة 24.

وانتزع فريق المنيا فوزا صعبا على فريق تليفونات بنى سويف بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 34، فيما توقف رصيد التليفونات عند النقطة 17.

وحقق ديروط فوزا مهما على فريق مركز شباب طامية بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما توقف رصيد تليفونات بنى سويف عند النقطة 18.

وكان فريق لافيينا حقق فوزا مهما على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 50 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق بترول أسيوط عند النقطة 47.

وحقق مصر المقاصة فوزا صعبا على الفيوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع المقاصة رصيده إلى 41 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفيوم عند النقطة 21.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 23 فى مجموعة الصعيد كالتالى..

أسمنت أسيوط 0/ 2 الجونة

ديروط 2/ 0 مركز شباب طامية

المنيا 1/ 0 تليفونات بنى سويف

مصر المقاصة 2 /1 الفيوم

المدينة المنورة 0/ 0 النصر للتعدين

الألومنيوم 1 /2 شبان قنا

لافيينا 1/ 0 بترول أسيوط

كيما أسوان 2 /1 ملوى