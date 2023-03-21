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"الشباب والرياضة": جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة الأهلى والهلال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جاهزية استاد القاهرة الدولى لاستضافة المباراة المصيرية بين فريقى الأهلي والهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مارس الجارى.

 

ووجه وزير الإدارة التنفيذية لهيئة الاستاد باتخاذ كل ما يلزم لاستعداد الملعب الرئيسى بالاستاد لإمكانية إقامة مباراة النادى الأهلى أمام الهلال السودانى حال  طلب مجلس إدارة النادى ذلك الأخر لاسيما أن ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمؤازرة الفريق.

 

أعرب وزير الرياضة عن الدعم المقدم لكل الأندية المشاركة فى مختلف البطولات القارية والدولية بوصفها تمثل مصر فى تلك المنافسات، متميناً التوفيق للنادى الأهلى فى مباراته المقبلة والتأهل للأدوار التالية للبطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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