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.سيراميكا يتعادل مع سموحة 1/1 فى الشوط الأول بكأس الرابطة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول بين فريقى سيراميكا و سموحة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

و كان تقدم فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 5 بينما أدرك التعادل لفريق سموحة بركات حجاج في الدقيقة 15 .

 

وجاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى كالتالى :

 حراسة المرمى .. عامر عامر .  

خط الدفاع .. محمد شكري ، رجب نبيل ، سيف تقا ، أحمد هاني .  

خط الوسط .. محمد ابراهيم ، محمد عادل ،  محمد كناريا ،  محمود زلاكة ، ميدو جابر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان .

خط الدفاع .. أحمد جمال ، بركات حجاج ، أحمد حكم ، شريف رضا .

خط الوسط .. زياد طارق ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمود حليمو ، مالك بعبوي .

الهجوم .. حسام حسن .

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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