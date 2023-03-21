شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل سلبيا مع المستقبل ويعتلى صدارة القاهرة.. والسكة يسقط أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق زد سلبيا مع فريق مستقبل سبورت، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 46 نقطة ليعود لصدارة مجموعة القاهرة والقناة، فيما رفع فريق مستقبل سبورت رصيده إلى 34 نقطة.

وسقط فريق السكة الحديد أمام بتروجت بهدف نظيف، ليتوقف رصيد السكة عند النقطة 45 فى المركز الثانى، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 38 نقطة ليواصل صحوته تحت قيادة سيد عيد.

وخطف فريق وادى دجلة فوزا صعبا أمام النصر بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة فى المركز الثالث، فيما توقف النصر عند 18 نقطة ويصعب موقفه.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى مجموعة القاهرة كالتالى..

القناة 1 / 1 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 1 /2 المصرية للاتصالات

الإعلاميين 0 / 2 منتخب السويس

النصر 0/ 0 وادى دجلة

زد 0/ 0 مستقبل سبورت

بورتو السويس 0/ 0 العبور

الإنتاج الحربى 0 / 2 إيسترن كومبانى

السكة الحديد 0/ 1 بتروجت