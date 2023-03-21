شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود لصدارة دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن ترتيب جدول دورى سيدات السلة، للمراكز من الأول للثامن، والتى يتصدرها فريق الأهلى

ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سبورتنج الذى تصدر الترتيب خلال الفترة الماضية، برصيد 21 نقطة.

ويحل الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة ، والاتحاد السكندرى رابعا 18 نقطة، ثم سموحة 16 نقطة فى المركز الخامس، ثم الطيران فى المركز السادس برصيد 13 نقطة ، والبنك الاهلى 13 نقطة.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر والتى تقام الأسبوع المقبل.

وصعد لربع نهائي دورى السوبر لكرة السلة كلا من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك والجزيرة وسموحة و الطلائع والاتصالات ومصر للتأمين