شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يكتسح بروكسى ويواصل صدارة مجموعة بحرى ودكرنس يتعادل مع كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طنطا فوزا كبيرا على فريق بروكسى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 43 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق بروكسى عند النقطة 34.

وخطف فريق كفر الشيخ تعادلا قاتلا مع فريق دكرنس بهدفين لمثلهما فى آخر ثوانى المباراة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ليصل دكرنس إلى النقطة 39، فيما رفع كفر الشيخ رصيده إلى 36، فيما تعادل سبورتنج مع الهلال بالضبعة بدون أهداف، ليتاقسم الفريقان نقاط المباراة.

وكان التعادل السلبى حسم مواجهة المنصورة مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى رصيده إلى 31 نقطة، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 39 نقطة، وسقط فريق جمهورية شبين أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ليفرط فى فرصة انتزاع الصدارة، حيث بقى رصيده كما هو عند 40 نقطة، بينما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 38 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 23 فى مجموعة بحرى والإسكندرية كالتالى:

طنطا 5/ 3 بروكسى

كفر الشيخ 2/ 2 دكرنس

سبورتنج 0 / 0 الهلال بالضبعة

أبو قير 1 /0 جمهورية شبين

الحمام 2/ 1 المصرى بالسلوم

المنصورة 0/ 0 بلدية المحلة

بايونيرز 2/ 0 اتحاد نبروه

الأوليمبى 2/ 2 المجد السكندرى