شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يغادر غزل المحلة و ينضم لمعسكر منتخب تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة ، مقر إقامة الفريق للإنضمام إلي معسكر معسكر منتخب بلاده، المقام حالياً حتي 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، قد وجه الشكر إلى مسئولى الاتحاد التنزانى عقب الموافقة على استمرار حميد ماو لاعب خط وسط الفريق لحين الانتهاء من مباراة الإسماعيلى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.