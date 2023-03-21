شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يغادر غزل المحلة و ينضم لمعسكر منتخب تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة ، مقر إقامة الفريق للإنضمام إلي معسكر معسكر منتخب بلاده، المقام حالياً حتي 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.
وتلقى النادي خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادي غزل المحلة ببقاء اللاعب في ظل الحاجة لجهوده في الفترة القادمة، ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة ، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.
وتأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.