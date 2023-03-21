طاقم تحكيم موريتانى لموقعة الأهلى والهلال بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم من موريتانيا.

وتقرر تعيين الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه مباراة الأهلي والهلال، ويعاونه مواطنيه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

واستفسر مسئولو النادي الأهلي من نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يتلقى مسئولو القلعة الحمراء خطاباً رسمياً من الكاف بشأن الموعد النهائي للمباراة التي ستقام في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 1 أبريل المقبل فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى، إلا أن الأهلي لم يتلقى خطاباً رسمياً بهذه الشأن.

ويبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى خلال الأيام المقبلة مع جهازه المعاون خطة الفريق للفترة المقبلة بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من الكاميرون وخوض مباراة القطن بدورى الأبطال.

ويقضى كولر إجازة فى بلاده حالياً مُستغلاً الراحة التى حصل عليها الفريق، ويتشاور كولر مع جهاز المعاون فور عودته من الإجازة برنامج الأهلى للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً وأبرزها مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.