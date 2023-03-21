شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وزياد طارق يقودان هجوم سموحة أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام سيراميكا المقرر لها بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، بركات حجاج، أحمد جمال .

الوسط: زياد طارق، محمود حليمو، مالك بوعيو، أحمد مصطفى، محمد عصام .

الهجوم: حسام حسن .

يدخل فريق سيراميكا المباراة بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى بطولة الدورى، فيما حقق فريق سموحة فوزا مهما فى آخر مواجهات على المقاولون العرب بهدف نظيف.

ويسعى التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الإطاحة بسموحة، وحذر المدافعين من ترك مساحة أمام حسام حسن وفرض رقابة لصيقة عليه خاصة أنه أخطر لاعبى الفريق السكندرى.

فى المقابل، استعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، القوة الضاربة بعودة الثلاثى المصاب للمشاركة فى تدريبات سموحة، وهم النيجيرى صديق أوجولا الذى غاب أكثر من شهرين عن المشاركة فى المباريات، وكذلك الهانى سليمان الذى غاب عن آخر مباراتين، وكذلك محمد نادى الذى تعافى من إصابة الخلفية.

وطالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، من اللاعبين بضرورة تقديم مستويات كبيرة أمام سيراميكا وخطف بطاقة التأهل لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق بعد الفوز بثلاثية على حرس الحدود والفوز على المقاولون العرب.