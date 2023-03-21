الامارات | بشكل مفاجئ.. منتخب العراق يلغي معسكر روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء إلغاء المعسكر التدريبي لمنتخبه الأوّل في مدينة سوتشي الروسية بين 21 و26 مارس الجاري، فيما أبقى على مباراة ودية سيخوضها أمام روسيا في 26 منه في سان بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد في بيان أصدره الثلاثاء، تاريخ رحلته المقررة إلى روسيا، ان المنتخب سيواصل «تدريباته في معسكره المقام في بغداد بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهة منتخب روسيا وديًا في 26 من الشهر الحالي في مدينة بطرسبرغ»، من دون ذكر اية تفاصيل تتعلق بالاسباب الحقيقية وراء إلغاء المعسكر.

وكان الاتحاد أعلن الإثنين ان ثلاثة محترفين في أوروبا «سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا.. بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا».

واللاعبون الثلاثة هم ألائي فاضل (غوتبورغ السويدي) وأمير العماري (هالمشتاد السويدي) وكيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي).

في المقابل، نشر نادي غوتبورغ في موقعه الرسمي بيانًا كشف فيه عن تأييده قرار فاضل رفض السفر إلى روسيا.

ويواجه المنتخب والأندية الروسية والبيلاروسية عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) وتم استبعادها من المشاركات الرسمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تعليق الاتحادين الدولي والاوروبي عضوية روسيا بسبب الصراع العسكري الدائر بين موسكو وكييف.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ذكر في وقت سابق «لا يمكن ان نلعب المباراة الودية امام روسيا بعيدًا عن الموافقات الاصولية».

وكشف الاتحاد ان لاعب الوسط الشاب زيدان إقبال (19 عاماً) الذي يحمل ألوان مانشستر يونايتد الإنكليزي سينضم الى التدريبات.