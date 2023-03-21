شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى: المنتخب الأولمبي يملك عناصر جيدة .. وهذه رسالتى لـ ميكالى والان مع تفاصيل الخبر
وقال هاني رمزي فى تصريحات إذاعية:" مباراة زامبيا صعبة، لأن دائمًا المنتخب الزامبي فى هذه الأعمار السنية يكون لديه لاعبين مميزين ومحترفين أيضًا.
وأضاف:" المنتخب الأولمبي يملك عناصر مميزة ولاعبين لديهم إمكانيات جيدة ولكن نحتاج أن يكون الجميع يرغب فى الفوز وتحقيق النجاح من أجل التأهل لأمم أفريقيا.
وتابع:" ميكالي أنصحه أن يقوم بخلق دوافع للمنتخب الوطني الأولمبي من أجل تخطي المنتخب الزامبي.
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأربعاء، عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي " القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر ، بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.
حضر الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالاتحاد ، ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى للمنتخب ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، وعيد سليمان مسئول المهمات .
ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024 ..ويلتقي المنتخبان فى مباراة العودة بزامبيا يوم الأحد المقبل .