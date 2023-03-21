شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى: المنتخب الأولمبي يملك عناصر جيدة .. وهذه رسالتى لـ ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق أن المنتخب الأولمبي أمامه مهمة صعبة أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي بدورها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال هاني رمزي فى تصريحات إذاعية:" مباراة زامبيا صعبة، لأن دائمًا المنتخب الزامبي فى هذه الأعمار السنية يكون لديه لاعبين مميزين ومحترفين أيضًا.

وأضاف:" المنتخب الأولمبي يملك عناصر مميزة ولاعبين لديهم إمكانيات جيدة ولكن نحتاج أن يكون الجميع يرغب فى الفوز وتحقيق النجاح من أجل التأهل لأمم أفريقيا.

وتابع:" ميكالي أنصحه أن يقوم بخلق دوافع للمنتخب الوطني الأولمبي من أجل تخطي المنتخب الزامبي.