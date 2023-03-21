شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى مالاوي 26 مارس بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا إلى مالاوي، يوم 26 مارس الجارى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024، علما بأن مباراة الذهاب تقام فى القاهرة يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولى.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً هم حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.