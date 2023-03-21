شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينهى تحضيرات الزفاف الأخيرة قبل عقد القران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إمام عاشور لاعب منتخب مصر وميتلاند الدنماركي تحضيرات الزفاف الأخيرة قبل عقد القران، حيث التقط اللاعب "سيشن" تصوير أثناء عمل قصة الشعر التي يظهر بها في حفل زفافه بعد قليل.

يُقيم بعد قليل، إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالى والزمالك السابق، حفل زفافه فى أحد فنادق القاهرة، بعد احتفاله بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وانطلق المعسكر أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.