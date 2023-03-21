شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من الكاف عن موعد وتوقيت مباراة الهلال فى دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يتلقى مسئولو القلعة الحمراء خطاباً رسمياً من الكاف بشأن الموعد النهائي للمباراة التي ستقام في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 31 مارس أو 1 أبريل المقبل ورغم أن الدلائل تُشير إلى أن المباراة ستقام يوم 1 أبريل في التاسعة مساءً إلا أن الأهلي لم يتلقى خطاباً رسمياً بهذه الشأن.

ويبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى خلال الأيام المقبلة مع جهازه المعاون خطة الفريق للفترة المقبلة بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من الكاميرون وخوض مباراة القطن بدورى الأبطال.

ويقضى كولر إجازة فى بلاده حالياً مُستغلاً الراحة التى حصل عليها الفريق، ويتشاور كولر مع جهاز المعاون فور عودته من الإجازة برنامج الأهلى للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً وأبرزها مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.