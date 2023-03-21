شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى بيراميدز ينضمون لتدريبات منتخب مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم خماسي بيراميدز الدوليين، أحمد الشناوي وأسامة جلال وعلي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي، لتدريبات منتخب مصر مساء اليوم، بعد انضمامهم للمعسكر في الساعات الماضية وغيابهم عن التدريب الأول للمنتخب أمس الاثنين.

ويستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الجمعة المقبل فى مباراة مهمة للغاية، فبعد بداية متواضعة للغاية للفراعنة فى التصفيات، ورغم الفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبد الفراعنة هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا في إقالة المدرب إيهاب جلال.

وحدد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.