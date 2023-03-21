شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة سموحة فى كاس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة، في المباراة التي تنطلق بعد قليل علي استاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد عادل - محمد كناريا - محمود زلاكة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - محمود نبيل - محمد عنتر - مروان الصحراوي - محمد توني- واي كونستاتني- ايولا إبراهيم ايولا - صلاح محسن - جبريل شيكودي .