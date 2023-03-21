شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك،الأهلى يطلب زيادة عدد جماهيره فى لقاء الهلال السودانى المصيرى .

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتى مالاوى

تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.

الأهلى يطلب زيادة عدد جماهيره فى لقاء الهلال السودانى المصيرى

يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الموافقة على إقامتها باستاد القاهرة.

يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك

يفاضل يوسف أسامة، مهاجم الزمالك، بين أكثر من عرض تحسباً للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، وظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأبيض منذ تصعيده نهاية الموسم الماضى.

إمام عاشور يُقيم حفل زفافه بأحد فنادق القاهرة اليوم

يُقيم، اليوم الثلاثاء، إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالى والزمالك السابق، حفل زفافه فى أحد فنادق القاهرة، بعد احتفاله بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء أزمة عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من ليبريا قبل مباراة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.