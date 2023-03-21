شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف يكشف أسماء المرشحين الثلاثة لقيادة الزمالك "مؤقتًا" قبل التعاقد مع أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، عن الاسماء المرشحة لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بشكل مؤقت في الفترة المقبلة، ولحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعدما استقر المجلس علي توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا ورحيله بالتراضي عن الفريق.

وأكد لطيف في تصريحاته لليوم السابع، إنه سيتم التعاقد مع مدرب من أبناء الزمالك لقيادة الفريق، بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التفاوض مع المدرب الأجنبي، مشيرًا إلي ان هناك مفاضلة حاليًا بين ثلاث مرشحين وهم خالد جلال وطارق مصطفي وأحمد حسام ميدو.

أشار لطيف الي ان مجلس الإدارة يدرس حاليًا جميع المرشحين لاختيار أفضلهم لتولي المهمة في الفترة المقبلة، مؤكدًا إنه سيتم تحديد المدرب المؤقت في الساعات المقبلة حتي يقود الفريق في مباراته أمام البنك الأهلي.

ويعود الفريق الكروى للتدريبات اليوم بعد الراحة التي حصلوا عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة شباب بلوزداد استعدادا لمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل في دو الـ16 لكاس الرابطة المصرية .