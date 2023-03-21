اتحاد الكرة يقرر إيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر لأجل غير مسمى

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القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر، التي أقيمت بالجولة الثانية والعشرين من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب" لأجل غير مسمى.

ويضم الطاقم كلاً من محمد فاروق حكم ساحة، وأحمد المأذون وعز الدين جمال مساعدان وتامر خميس الحكم الرابع.

كما تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعان محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة، التي أقيمت باستاد السويس الجديد، في الثالثة عصر الجمعة الماضي، الموافق السابع عشر من شهر مارس 2023.