شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بالزى التقليدى وزامبيا باللون الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأربعاء، عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي " القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر ، بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.

حضر الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالاتحاد ، ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى للمنتخب ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، وعيد سليمان مسئول المهمات .

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024 ..ويلتقي المنتخبان فى مباراة العودة بزامبيا يوم الأحد المقبل .

وقرر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى زامبيا لخوض مباراة العودة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام المباراة يوم 26 مارس الجارى. وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم.. فى حراسة المرمى: علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة". خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني. خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف. الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (1)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (2)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (3)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (4)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (5)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (6)



الاجتماع الفنى للمنتخب الأولمبى وزامبيا (7)