شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترتيبات الأهلى للقاء الهلال الحاسم بدورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى نبأ سارا بعد انتعاش حظوظ الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسابق مسئولو الأهلى الزمن للترتيب لهذه المباراة المصيرية وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: أين تقام مباراة الأهلى والهلال ؟ ج: أرسلت إدارة النادى الأهلى خطاباً لمسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لطلب خوض مباراة الهلال السودانى على أرضية الملعب، والتى تقام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يتحفظ على اللعب مجددا بملعب السلام.

س: هل وافق استاد القاهرة على إستضافة المباراة ؟ ج: نعم حيث أعلن مسئولو ستاد القاهرة انتهاء أعمال صيانة الملعب قبل مباراة الأاهلى والهلال. س: وماذا عن الحضور الجماهيري؟ س: وماذا عن الحضور الجماهيري؟ ج: أرسل النادي الأهلى خطابًا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية. س: وماذا عن موعد مباراة الاهلى والهلال ؟ س: وماذا عن موعد مباراة الاهلى والهلال ؟ ج: أرسلت إدارة النادى الأهلى خطاباً لمسئولى الاتحاد الأفريقى "الكاف" لطلب خوض مباراة الهلال السودانى فى العاشرة مساء الأول من أبريل المقبل، بديلا من 31 مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتى طلب الأهلى من الكاف لمنح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد نهاية مهمتهم مع منتخب مصر في 28 مارس الجارى بمواجهة مالاوى.

س: متى تصل بعثة الهلال السودانى للقاهرة ؟ ج: الهلال حدد 28 مارس الجاري موعداً لسفر ﺑﻌﺜﺔ الفريق إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في الأول من أبريل المقبل. س: كيف يستعد كولر لمباراة الهلال ؟ س: كيف يستعد كولر لمباراة الهلال ؟ ج: يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استغلال الراحة التي حصل عليها للسفر إلى بلاده وقضاء إجازة الفريق الأحمر مع أسرته في مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الهلال السوداني قبل المباراة التي تجمع الفريقين الحاسمة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام كولر باصطحاب عدد من شرائط الفيديو الخاصة بمباريات الهلال السوداني الأخيرة سواء مباراة الفريقين معا في ملعب الجوهرة الزرقاء أو مباراته الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل مشاهدة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني، وبناء الخطة المناسبة لتخطي عقبة الهلال وحجز بطاقة الصعود الثانية إلى دور الثمانية الإفريقي. س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى بدوري الأبطال؟ ج: يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.