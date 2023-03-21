شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة للفراعنة بوصول صلاح اليوم استعدادا لمالاوى.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتى مالاوى ،يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك .

تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.

ويصل لمعسكر المنتخب اليوم محمد صلاح وعمر مرموش، بعد انضمام أحمد حجازي وطارق حامد وكوكا، ويشارك محمد صلاح فى مران اليوم استعدادا لمواجهة مالاوى.

يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الموافقة على إقامتها باستاد القاهرة.

ويرغب الأهلى فى الحصول على الموافقات اللازمة لحضور جماهيرى ضخم من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى مباراته المصيرية أمام بطل السودان التى يحتاج للفوز بها لإعلان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.

يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك

يفاضل يوسف أسامة، مهاجم الزمالك، بين أكثر من عرض تحسباً للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، وظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأبيض منذ تصعيده نهاية الموسم الماضى.

ويراقب مسئولو بيراميدز وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى مفاوضات اللاعب مع ناديه من أجل الدخول فى مفاوضات معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل الحالة النفسية المضطربة التى يعيشها اللاعب بعد رحيل والده عن الجهاز الفني للفريق وتأثره الشديد بالمشاكل التي حدثت بين فيريرا وأسامة نبيه الفترة الماضية، بالرغم من تألقه فى بداية الموسم إلا أنه خرج من الحسابات وابتعد عن التشكيلة الأساسية.

ويفكر اللاعب حاليا فى الرحيل على أمل كسر حالة النحس التى تلازمه مع الزمالك على أن يعود الموسم بعد القادم.