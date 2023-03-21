شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حجازى لمعسكر المنتخب.. وصلاح يشارك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انضم ظهر اليوم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي لصفوف منتخب مصر ، استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و 28 مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024 .
كما وصل محمد صلاح أيضا في المعسكر المقام بالقاهرة ويشارك في المران اليوم.
كما انضم لاعبو بيراميدز أحمد الشناوي و اسامه جلال و علي جبر و محمد حمدي و مصطفى فتحي في التاسعة مساء أمس لمعسكر المنتخب على ان يخوض اللاعبين تدريباتهم في السادسة مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.
وينضم مساء اليوم إمام عاشور المحترف بميتلاند الدنماركي لمعسكر المنتخب بعد الاحتفال بزفافه ويتدرب مع المنتخب غدا.
وانطلق المعسكر أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.