شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حجازى لمعسكر المنتخب.. وصلاح يشارك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ظهر اليوم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي لصفوف منتخب مصر ، استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و 28 مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024 .

كما وصل محمد صلاح أيضا في المعسكر المقام بالقاهرة ويشارك في المران اليوم.

كما انضم لاعبو بيراميدز أحمد الشناوي و اسامه جلال و علي جبر و محمد حمدي و مصطفى فتحي في التاسعة مساء أمس لمعسكر المنتخب على ان يخوض اللاعبين تدريباتهم في السادسة مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وينضم مساء اليوم إمام عاشور المحترف بميتلاند الدنماركي لمعسكر المنتخب بعد الاحتفال بزفافه ويتدرب مع المنتخب غدا.