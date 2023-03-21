شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب خالد جلال المديرالفنى السابق للبنك الأهلى من القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا الذى رحل عن صفوف الفريق بعد اجتماع مجلس إدارة النادى غدا .

وقدم مجلس إدارة الزمالك الشكر لفيريرا بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة للبطولة .

ويعود الفريق الكروى للتدريبات اليوم بعد الراحة التي حصلوا عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة شباب بلوزداد استعدادا لمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل في دو الـ16 لكاس الرابطة المصرية .

كان خالد جلال تولى القيادة الفنية للزمالك عقب رحيل جروس ونجح فى قيادة الفريق للحصول على بطولة كأس مصر عام 2018 .