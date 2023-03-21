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الامارات | محمد صلاح ينشر صورة لوالدته احتفالاً بعيد الأم

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة لوالدته احتفالاً بعيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي على حسابه في "تويتر" صورة تجمعه مع والدته وأخرى مع والده احتفالاً بعيد الأم، وأرفق الصورتين بقلب حب.

ويتواجد "الفرعون" حالياً في مصر للانضمام إلى صفوف المنتخب تحضيراً لمواجهة مالاوي الجمعة المقبل في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ولم يسبق لمحمد صلاح أن نشر صوراً لوالدته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الجماهير للتفاعل مع الصورة والإشادة بها والمعايدة على والدته التي أنجبت نجماً كروياً وفخراً لبلده والعرب في ملاعب كرة القدم الذي صال وجال ورفع كبرى البطةلات الأوروبية.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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