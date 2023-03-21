شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يلزم التعاون السعودى بسداد 400 ألف دولار للزمالك في قضية مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام نادي التعاون السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.

ونص القرار على أن "يلتزم نادي التعاون السعودي بدفع مبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

في سياق مختلف يعود الفريق الكروى للزمالك اليوم للتدريبات استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة والمحدد لها 26 مارس الجارى، بعد الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد العودة للقاهرة عقب خوض لقاء شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعتمد الفريق الكروى للزمالك على عدد من الناشئين سيتم تصعيدهم فى الأيام المقبلة من أجل الاستعانة بهم فى مباريات كأس الرابطة، ويأمل مسئولو الزمالك فى الاعتماد على الناشئين من أجل إظهار العين الحمراء للاعبين الكبار الذين ابتعدوا تماماً عن مستواهم فى المباريات الأخيرة، والتى كلفت الفريق الخروج المبكر من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام شباب بلوزداد الجزائرى وتوقف رصيده عند 4 نقاط.

وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك بضرورة الإعتماد على الناشئين في الفترة المقبلة وتصعيد عدد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم مع المنتخب الأوليمبى والشباب أمثال بيسو ومحمد طارق وغيرهم من اللاعبين الذين نجحوا في لفت الأنظار بشدة في الآونة الأخيرة في ظل تدهور المستوى الفني لنجوم الفريق وابتعادهم عن مستواهم الحقيقى وحتى يكون جرس انذار أمام جميع اللاعبين.