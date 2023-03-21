تأجيل مباراة إنبى وبيراميدز فى كأس الرابطة لمدة 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد -

وجاء في بيان رابطة الأندية، أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري، بدلًا من السبت الموافق 25 مارس الجاري، وذلك في تمام التاسعة والربع مساء على ستاد الدفاع الجوي.

سيطرت نتيجة التعادل على المباريات الأولى من دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية، وذلك بعدما أسدل الستار على 3 مواجهات منذ انطلاق المسابقة يوم الأحد الماضى.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتى انتهت بفوز حرس الحدود بنتيجة 6 / 5، ليودع ذئاب الحبل البطولة سريعاً.

خيم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على نتيجة مباراة غزل المحلة والإسماعيلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بدور الـ16، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتى ابتسمت للدراويش، ليفوز الفريق الأصفر بنتيجة 7 / 6.

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى انحازت لزعيم الثغر، ليفوز الاتحاد بنتيجة 7 / 6.

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية عن النسخة الأولى، حيث فاز فيوتشر فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5 / 1.