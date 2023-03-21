شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفى بوالدته فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، بعيد الأم، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ونشر مؤمن زكريا صورة برفقة والدته، ويحتفل العالم في 21 من شهر مارس كل عام بعيد الأم.



مؤمن زكريا

وأكد مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى سابقا، أن محمود عبد المنعم كهربا أهم من أى صفقة جديدة للأهلى وهو اللاعب الأفضل فى التوقيت الحالى.

وقال مؤمن زكريا، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا أهم من أى صفقة هتيجى الأهلى، وهو أهم لاعب فى الفريق هذه الفترة، وأطالب إدارة الأهلى بإنهاء أزمة الغرامة والحفاظ على استمراريته".

وأضاف: "كهربا مركز جدا فى هذه الفترة داخل الملعب وعلشان كده ربنا موفقه، رغم الغرامة الكبيرة اللى عليه".

وتابع: "أشكر فرج عامر رئيس نادى سموحة على إتاحة الفرص لى لأكون فى جهاز أحمد سامى، وأتمنى التوفيق لينا ونعمل حاجة كويسة".