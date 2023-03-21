شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى لمعسكر المنتخب الوطني صباح غدا الأربعاء على أن يشارك في التدريبات غدا وبعد غدا ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة المنتخب ومالاوى المقرر لها الجمعة.

ويُقيم، اليوم الثلاثاء، إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالى والزمالك السابق، حفل زفافه فى أحد فنادق القاهرة، بعد احتفاله بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وانطلق المعسكر أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.