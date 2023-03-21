شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يوجه رسالة للاعبى المنتخب الجدد ويعلق على التحديات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى عن جاهزية الفراعنة لمواجهتي نظيره منتخب مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024

ونشر روي فيتوريا صورا مع اللاعبين من معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي مالاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب: "أهلا بعودتكم، من الرائع عودتكم مجددا للفريق نحن افتقدناكم كثيرا، نحن مستعدون للتحديات القادمة، هيا بنا للعمل معا".

ويستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الجمعة المقبل فى مباراة مهمة للغاية، فبعد بداية متواضعة للغاية للفراعنة فى التصفيات، ورغم الفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبد الفراعنة هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا في إقالة المدرب إيهاب جلال.

وحدد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.