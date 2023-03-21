شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحفز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي البنك الاهلى رصد مكافآة خاصة للاعبين و ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .

من المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم الاحد 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .