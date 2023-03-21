شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد فاروق بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد فاروق لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق البرنامج العلاجي للاعب ومدة الغياب.

وكان محمد فاروق قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إسكو دي كارا التوجولي، قبل أن يتم استبداله خلال أحداث الشوط الثاني.

وتغلب فريق فيوتشر على نظيره إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 8 نقاط.

ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والتي تضم فرق، بيراميدز من مصر، الجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يعتبر فيوتشر هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.