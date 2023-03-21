المصرى يؤدي مراناً بدنياً فى صالة الجيم استعداداً للأهلى.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاض النادى المصرى بقيادة حسام حسن مدرب الفريق مراناً بدنياً في صالة الجيم، صباح اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلى فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بخوض مران صباحى على شواطئ بورسعيد لرفع اللياقة البدنية.

ويترقب النادى المصرى مصير مباراته مع الأهلى بعد تقدم الفريق الأحمر بطلب رسمى لتأجيل اللقاء أو التفكير فى الانسحاب من المسابقة.



الياس الجلاسى



جانب من التدريبات



حسام حسن



حسام حسن2



حسين السيد



دغموم



عبده يحيى

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قد حددت التاسعة والربع مساء الاثنين، 27 مارس الجارى موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى مع الأهلى، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدى خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصرى قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسى إلياس الجلاصى، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتونى أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.