شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول أحمد بلحاج للانتظام فى تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك وصول المغربى أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق قادما من إسبانيا للانتظام فى التدريبات بعد سفره خلال فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لزيارة أسرته فى إسبانيا.

كان أحمد بلحاج سافر من الجزائر إلى إسبانيا مباشرة عقب أداء الفريق لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق الجزائرى بهدفين نظيفين وتوديع أبناء ميت عقبة للبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة المصرية، والتى من المتوقع أن يجرى فيها الجهاز الفنى الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق تغييرات جذرية فى التشكيلة من أجل ضخ دماء جديدة بعد ظهور أكثر من لاعب بمستوى متذبذب خلال المباريات الماضية.