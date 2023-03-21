شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. ابتسام زايد أول لاعبة تتأهل للدورات الأولمبية بالدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هى إبتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات

المولد والنشأة

ابتسام زايد مواليد عام 1994 بدأت ممارسة الدراجات عام 2009 وهى فى سن الـ15عاما، وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد الفوز بذهبية الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

الميداليات

حصلت على أكثر من 130 ميدالية متنوعة بالبطولات الدولية والعربية والأفريقية، منها ذهبية دورة الألعاب الأفريقية للشباب ببتسوانا 2014، وهى أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ الدورات الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تعد أول فتاة فى أفريقيا والعرب تتأهل للأولمبياد في رياضة الدراجات مضمار في أولمبياد ريو دي جانيرو.