شكرا لقرائتكم خبر عن التعادلات سمة مباريات دور الـ16 بكأس الرابطة فى نسختها الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت نتيجة التعادل على المباريات الأولى من دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية، وذلك بعدما أسدل الستار على 3 مواجهات منذ انطلاق المسابقة يوم الأحد الماضى.

تعادل سلبى بين المقاولون وحرس الحدود

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتى انتهت بفوز حرس الحدود بنتيجة 6 / 5، ليودع ذئاب الحبل البطولة سريعاً.

تعادل إيجابى بين غزل المحلة والإسماعيلى

خيم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على نتيجة مباراة غزل المحلة والإسماعيلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بدور الـ16، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتى ابتسمت للدراويش، ليفوز الفريق الأصفر بنتيجة 7 / 6.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع فاركو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى انحازت لزعيم الثغر، ليفوز الاتحاد بنتيجة 7 / 6.

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية عن النسخة الأولى، حيث فاز فيوتشر فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5 / 1.