شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد مواجهة القمة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للرجال الجمعة المقبل.





تقام مباراة قمة دورى محترفى اليد فى الحادية عشرة مساءً، نظرا لمواعيد شهر رمضان الكريم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد مباراة قمة دورى محترفى اليد

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع البنك الأهلى أيضا، وانتهت قمة الدور الأول بفوز الأهلى بنتيجة 27 / 22 على نفس الصالة يوم 23 فبراير الماضى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.