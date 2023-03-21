شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يضع برنامجا خاصا لإعداد المقاولون فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى لنادى المقاولون العرب، بقيادة شوقى غريب، على وضع برنامج إعداد بدنى وغذائى خاص للاعبى المقاولون العرب فى شهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته مساء بعد الإفطار.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم 5 أبريل المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى العام.

وكان المقاولون العرب قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية، وذلك عقب الهزيمة أمام حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6 / 5.

وإجمالاً قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 29 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.