شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يصطحب 25 لاعبا فى رحلة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى زامبيا لخوض مباراة العودة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام المباراة يوم 26 مارس الجارى.

وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم..

فى حراسة المرمى: علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف.

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.

ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا غدا في ذهاب الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.