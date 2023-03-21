شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يصطحب 25 لاعبا فى رحلة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم..
فى حراسة المرمى: علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة".
خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني.
خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف.
الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.
ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا غدا في ذهاب الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.