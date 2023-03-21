شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستكشف الطلائع من بوابة المصرى قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للطلائع، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وبدأ الجهاز الفنى بمراجعة مباراة الطلائع والمصرى فى الدورى، والتى انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يعتبر فيوتشر هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

وتغلب فريق فيوتشر على نظيره إسكو دى كارا التوجولى بثلاثية نظيفة فى مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع أبناء على ماهر رصيدهم إلى 8 نقاط.

من جانبه أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى فيوتشر أن فريقه حقق فوزًا مهمًا على أسكو كارا التوجولى، نحو مشواره فى التأهل إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية، وأضاف السقا أن المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون صعبة للغاية وحاسمة، خاصة أنها تحدد المتأهل الثانى من المجموعة، وأشار إلى أن الفريق الذى سيكون فى كامل تركيزه ولاعبيه لديهم الإصرار والأكثر جاهزية، سيصعد إلى ربع نهائى الكونفدرالية، موضحًا أن بيراميدز وفيوتشر قدما كرة قوية ومميزة في البطولة.

وأوضح المدير الرياضى لفيوتشر أن تركيز فريقه كان ينصب على الفوز بنتيجة كبيرة على أسكو كارا، وهو ما تحقق بالفعل، مضيفاً أنه كان يتمنى مواجهة بيراميدز في نهائي البطولة، لكن المباراة المقبلة الفائز فيها سيخوض نهائي البطولة.

ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والتي تضم فرق، بيراميدز من مصر، الجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.