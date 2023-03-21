شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائى دورى السوبر لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد مباريات الدور ربع النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال.

وتقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق 24 مارس الجارى على أن تستمر أيام 24 و25 و29 و30 مارس الحالى و2 أبريل المقبل.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن ترتيب جدول سيدات كرة السلة للمراكز من الأول للثامن وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الحادية عشر.

ووفقا للترتيب فيتصدر سبورتنج الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة.

وفى المركز الثالث يأتى الجزيرة برصيد 18 نقطة، ثم الاتحاد السكندرى رابعا برصيد 16 نقطة، ويليه سموحة بـ14 نقطة.

ويحل الطيران فى المركز السادس برصيد 12 نقطة بالتساوى مع البنك الأهلى صاحب المركز الأخير.