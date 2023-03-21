شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يطمئن على ثنائى الأهلى فى المنتخب قبل مباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة على التواصل مع نظيره فى المنتخب الوطنى الأول، للتنسيق بشأن بعض لاعبى الأهلى، الذين عانوا من إصابات مختلفة قبل انضمامهم للمنتخب الوطنى مؤخراً.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا سبعة لاعبين من الأهلى لمعسكر المنتخب الحالى، الذى يتخلله مباراتان أمام مالاوى يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

واللاعبون السبعة هم : محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

وعانى أكثر من لاعب فى الأهلى من إصابات بسيطة في مباراة القطن الأخيرة بالكاميرون فى دورى الأبطال التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة، حيث أكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبى فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة .

وأشار طبيب الأهلى إلى أن كهربا تعرض لكدمة شديدة فى فروة الرأس بالشوط الأول، وأن الجهاز الطبى حرص على خضوعه لفحوصات سريعة، قبل أن يتأكد من قدرته على استكمال المباراة.

وتواصل طبيب الأهلى مع نظيره فى المنتخب لمتابعة موقف الشناوى وكهربا من تدريبات المنتخب الوطنى الحالية، وتأكد جاهزية الثنائى للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة للفراعنة.