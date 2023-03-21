شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجهز مروان حمدى لقيادة هجوم المصرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على تجهيز مروان حمدى لاعب الفريق، لقيادة الهجوم أمام النادى الأهلى فى مباراة دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم المقرر لها 27 مارس الجارى.

وكان مروان حمدى قد غاب عن المصرى فى آخر مبارياته بالدورى أمام طلائع الجيش، والتى فاز خلالها الفريق البورسعيدى بهدف نظيف، وذلك بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين، عقب طرده فى مباراة المصرى وإنبى.

وواصل النادى المصرى بقيادة حسام حسن مدرب الفريق استعداداته لمواجهة الأهلى فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بخوض مران صباحى على شواطئ بورسعيد لرفع اللياقة البدنية.

ويترقب النادى المصرى مصير مباراته مع الأهلى بعد تقدم الفريق الأحمر بطلب رسمى لتأجيل اللقاء أو التفكير فى الانسحاب من المسابقة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قد حددت التاسعة والربع مساء الاثنين، 27 مارس الجارى موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى مع الأهلى، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدى خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصرى قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسى إلياس الجلاصى، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتونى أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.