شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب أوغندا ودياً اليوم استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مباراة ودية، اليوم الثلاثاء، مع منتخب أوغندا فى أحد الملاعب الفرعية المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات الدورى وإشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام غزل المحلة فى كأس رابطة الأندية.

وطلب حمزة الجمل توفير مباراة ودية عقب أى مباراة رسمية يخوضها الفريق من أجل تجهيز البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة التى تسبقها.

وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة فى دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثالث من أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.