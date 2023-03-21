المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زامبيا

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القاهرة - سامية سيد -

يختتم اليوم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا غدا في ذهاب الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم فى حراسة المرمى: علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف.

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.

على صعيد مختلف، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 - 2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.

جاء قرار المجلس بداعى الانتهاء من نهائي كأس مصر القديم موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز قبل خوض مباريات دور الـ32 للكأس الحالى.